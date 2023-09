Rafforzato il codice rosso | giro di vite sui femminicidi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 8 settembre 2023) È un messaggio importante, quello arrivato ieri dall'Aula della Camera sulla violenza sulle donne. Con 200 sì, nessun voto contrario e 61 astenuti (Partito democratico ed Alleanza verdi e sinistra), l'Assemblea di Montecitorio ha approvato in via definitiva la proposta di legge, già licenziata dal Senato, per l'avocazione delle indagini del procuratore della Repubblica nei casi di violazione delle norme in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. Si tratta di correzioni apportate alle misure contenute nel cosiddettodel 2019, che aveva introdotto l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Con le nuove norme si prevede che qualora il magistrato designato per le ...