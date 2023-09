Rabiot | «Non penso ad un ritorno al PSG | sulla Juve…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Adrien, centrocampista della Juventus, ha parlato del suo futuro e della possibilità di tornare al PSG Adrien, centrocampista della Juventus, ha parlato a L’Equipe dopo la vittoria della Francia contro l’Irlanda. LE PAROLE – «Sead unal PSG? No, in questo momento non ciaffatto. Sono concentratoJuventus eFrancia, sono contento di ciò che abbiamo fatto stasera, poi vedremo cosa succederà. In questo stadio sono cresciuto, ci ho giocato parecchie partite e vissuto buona parte della mia carriera da giovane. È sempre un piacere tornare a giocare in questo stadio». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24