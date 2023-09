Quell’8 settembre che la sinistra tenta senza successo perfino di rivalutare

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma, 8 sett – L’81943 è la data della morte della Patria, come sa chiunque sia dotato di un minimo di sale in zucca, a prescindere da qualsiasi convinzione politica ed ideologica. D’altronde, in ottant’anni di secondo dopoguerra, se c’è stato almeno un punto di minima concordia collettiva, si è concentrato esattamente su quello sciagurato giorno. L’Italia, con quella resa incondizionata, praticamente perdeva la sua indipendenza nazionale, accettando de facto un futuro subalterno o da colonia (tedesco o americano che fosse). Ora, 8e 25 aprile vanno a braccetto, perché il secondo giorno non c’èil primo. E alo sanno bene: da qui, negli ultimi anni, un curioso quanto imbarazzantetivo si fa largo sulla stampa “antifà”… L’8che qualcuno ...

Fuori, il mondo continuava la sua vita, per poi trattenere il fiato alle 15.10 di2022 : la Regina era morta, viva la Regina. Sono passati dodici mesi , e in qualche modo non ce ne ...'idea del coordinamento tra nazionali al fine di condurre ad ... La prima sfida sarà contro la Lettonia (), la seconda ...... c/o Campus Ecotekne, per celebrare i cento anni del CNR e gli...si ottengono anche individuando le persone giuste e creando'...Apertura al pubblico con visite guidate gratuite dall'11...