Quando corre Jacobs a Zagabria e dove vederlo in tv | orario | programma | streaming Avrà due avversari di rango!

(Di venerdì 8 settembre 2023) Marcellrà al Meeting di, indomenica 10 settembre. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pista nella capitale croata alle ore 18.32. Sarà l’ultima gara dell’anno per l’azzurro, capace di conquistare la medaglia d’argento con la 4×100 ai Mondiali. L’obiettivo è quello di firmare il minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024 (10.00) e magari scendere sotto il muro dei 10 secondi per la prima volta in stagione. Glidi Marcellsaranno di rango. Prevista un’altra super sfida con il keniano Ferdinand Omanyala e il giamaicano Oblique Seville, quarto nella rassegna iridata con 9.88 (e già 9.86 in batteria). Nella startlist anche gli sprinter statunitensi Brandon Carnes e Kyree King, il giamaicano Rohan Watson, il giapponese Abdul Hakim Sani ...