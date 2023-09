Quando arrivano le piogge vere | Giualiacci | previsioni da incubo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Dopo la prima metà di settembre, sul fronte meteo potrebbe cambiare tutto. Nelle prossime settimane l'ondata di caldo estivo di fatto sparirà per lasciar spazio al ciclone mediterraneo che sta arrivando in queste ore sulle nostre coste. Ad essere colpito per primo sarà il sud e successivamente il ciclone dovrebbe arrivare sino alle regioni settentrionali. E a fare il punto su quello che ci aspetta è il colonnello Mario Giuliacci: "Il quadro meteorologico europeo è abbastanza chiaro, con un vasto anticiclone che blocca qualsiasi perturbazione in arrivo dall'Atlantico. Per adesso non ci sono le condizioni per un cambio di pattern nei prossimi 7 o 10 giorni. Infiltrazioni di aria umida sono arrivate sulle coste del sud-est, originate da un grosso e profondo ciclone che è nato appena a ovest della Grecia ed è leggermente risalito verso di noi, anche se il clou del maltempo è rimasto ...