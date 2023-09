Qualificazioni Mondiali 2026 Sudamerica | calendario | programma | orari e tv prima e seconda giornata

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ildelle partite, le date e glidelle prime due giornate dellene aidi calcio del. Parte il lungo percorso delle dieci Nazionali appartenenti alla Conmebol in vista del campionato iridato che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti tra tre anni. Si torna a fare sul serio con l’Argentina che a meno di dieci mesi di distanza inizia da un match casalingo contro l’Ecuador la sua difesa del titolo conquistato in Qatar. Al momento nessuna emittente italiana ha acquisito i diritti per la trasmissione in tv o streaming della competizione.italiani) Venerdì 8 settembre Ore 00:30 – Paraguay vs Perù Ore 01:00 – Colombia vs Venezuela Ore 02:00 – Argentina vs ...

Potrebbe invece scendere in campo martedì, quando il Cile affronterà la Colombia in un'altra sfida valevole per leai prossimi. Questa la decisione del commissario tecnico ...... andrà in scena Croazia - Lettonia , gara valida per la quinta giornata delleagli ... I croati, terzi aidel Qatar, hanno però due partite in meno in quanto hanno partecipato ......Erzegovina affronterà il Liechtenstein per la quinta giornata del Gruppo G delle... Di fronte ci saranno due squadre che non hanno partecipato ai recentidel Qatar. La Bosnia ...

Argentina: Messi, gol su punizione capolavoro contro l'Ecuador nelle qualificazioni Mondiali. Guarda il video Eurosport IT

A novembre, invece, scatteranno le qualificazioni mondiali con i Green Falcons attesi da una fra Cambogia e Pakistan, prima di affrontare la Giordania.Uruguay – Cile: ecco le formazioni ufficiali della sfida della prima giornata del girone CONMEBOL di Qualificazioni Mondiali 2026 in programma alle 01.00 All’Estadio Centenario di Montevideo va in ...