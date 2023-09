Qualificazioni Europei 2024 | vincono largamente Spagna | Scozia e Croazia | successi per Portogallo e Lussemburgo

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un venerdì 8 settembre di estrema importanza per quanto riguarda leverso i Campionatidi Germania. Sono stati sette i match in campo in tre gironi e, come andremo a vedere, diversi risultati hanno emesso verdetti importanti. Lastravince in Georgia, mentrepasseggiano contro Cipro e Lettonia. Vittorie anche perin casa della Slovacchia econtro l’Islanda. GRUPPO A GEORGIA-1-7 La Roja sblocca il punteggio dopo 22 minuti con Morata, quindi raddoppio su autogol di Kvirkvelia al 27?. Il 3-0 porta la firma di Dani Olmo al 38?, ma si va al riposo con il poker spagnolo ancora di Morata al 40. Nella ripresa i padroni di casa accorciano le distanze con ...