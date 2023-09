Qualificazioni Europei 2024 | il Portogallo resta a punteggio pieno La Croazia travolge la Lettonia 5-0

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 settembre 2023) Cinque vittorie, zero sconfitte, quindici gol fatti e zero subiti. Ilsale a quota 15 punti in classifica nel girone J di qualificazione aglidel, grazie alla vittoria per 1-0 sulla Slovacchia. Decisiva al 43? una magia di Bruno Fernandes che riceve palla da Bernardo Silva, entra in area e lascia partire un diagonale letale. Serata senza reti e lampi per Cristiano Ronaldo, che alla fine abbandona per qualche minuto il campo a causa di un colpo alla nuca. Tutto facile per lache batte 5-0 la. Dopo un inizio di stagione vissuto in panchina con la maglia del Real Madrid (una sola presenza dal 1?), Luka Modric torna a giocare da titolare con la maglia della sua nazionale. Ad aprire le marcature però è Petkovic che dopo tre minuti firma la rete dell’1-0. Al 13? il ...