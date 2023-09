Qualificazioni Euro 2024 | TUTTI i risultati della serata

(Di venerdì 8 settembre 2023)dei match che si sono giocati nelladi oggi. I dettagli Idei match validi per leaddi venerdì 8 settembre 2023. Bosnia-Liechtenstein 2-1 (3? Dzeko (B); 18? aut. Luchinger (B); 21? Wolfinger (S))Cipro-Scozia 0-3 (6? McTominay (S); 16? Porteous (S), 30? McGinn)Croazia-Lettonia 5-0 (3? Petkovic (C), 13? Ivanusec (C), 44? Petkovic (C), 68? Kramaric (C), 78? Pasalic)Lussemburgo-Islanda 3-1 (9? Chanot (L), 70? Sanches (L), 88? Haraldsson (T), 90? Sinani (L))Slovacchia-Portogallo 0-1 (43? B. Fernandes (P))Turchia-Armenia 1-1 (49? Dashyan (A), 88? Yldirim (T))

Ciro Immobile , attaccante della Lazio e dell' Italia , è intervenuto ai microfoni di Radio Rai alla vigilia della gara contro la Macedonia del Nord , valevole per lead2024. ITALIA, IMMOBILE: 'RIFIUTATO L'ARABIA PER LA NAZIONALE. SU SPALLETTI...' Il centravanti di Torre Annunziata ha svelato i motivi del suo rifiuto alle offerte ricevute in ...... alle ore 20:45 si disputa Kosovo - Svizzera , gara valida per la giornata 5 delle2024 . Non si tratta della prima sfida tra le due squadre, l'ultima volta giocata 29 marzo ...30 Quinta giornata diagli Europei 2024 . Sono sette le gare in programma oggi: si parte alle 18 con Georgia - Spagna. Gli iberici fanno visita alla squadra di Kvaratskhelia con la necessità di mettere punti ...

Qualificazioni Europei, Spagna esagerata: 7-1 alla Georgia, Morata show! Corriere dello Sport

Ecco tutti i risultati della quinta giornata dei gironi A, D e J di Qualificazioni Euro 2024. Resta perfetta la Scozia, ok la Bosnia.Bella serata per i due plavi dell’Atalanta, il braccetto e il jolly di riserva, nelle qualificazioni a Euro 2024 Sead Kolasinac vince da braccetto e leader della difesa nel 3-5-2 della Bosnia di Meho ...