Qualificazioni Euro 2024 LIVE | Georgia-Spagna 0-4 | doppietta Morata In serata CR7 con la Slovacchia e Calha con l'Armenia

Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini saltano per infortunio le gare che la Nazionale giocherà contro Macedonia del Nord e Ucraina per le2024. I due giocatori, convocati dal nuovo ct Luciano Spalletti. hanno accusato un risentimento muscolare, sono stati sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici e ...Le formazioni ufficiali di Slovacchia - Portogallo, scontro al vertice del gruppo J delle2024 . A Bratislava si affrontano infatti i lusitani, primi in classifica a punteggio pieno dopo quattro partite, e i padroni di casa che inseguono a due punti di distanza. Di ...La partita Lettonia U21 - Italia U21 di Venerdì 8 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per le2025 JURMALA - Venerdì 8 settembre, allo Siorkas Stadion di Jurmala, l'Italia affronterà la Lettonia per la prima giornata dellaagli Europei del 2025. Calcio di ...

Qualificazioni Europei 2024, le partite di oggi 8 settembre Sky Sport

In vista della partita contro la Macedonia del Nord di domani, valida per le qualificazioni ad Euro 2024, Ciro Immobile ha parlato ai canali ufficiali della Federazione. Queste le ...Probabilmente non avrà la fascia sul braccio, ma certamente sarà comunque il solito treno sulla... fascia. Giovanni Di Lorenzo è stato tra i papabili per il ruolo di ...