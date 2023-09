Qualificazioni Euro 2024 LIVE | Georgia-Spagna 0-4 al 45' | doppietta Morata In serata CR7 con la Slovacchia e Calha con l'Armenia

Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini saltano per infortunio le gare che la Nazionale giocherà contro Macedonia del Nord e Ucraina per le2024. I due giocatori, convocati dal nuovo ct Luciano Spalletti. hanno accusato un risentimento muscolare, sono stati sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici e ...L'infortunio di Wojciech Szczsny sembra rientrato (titolare nella prima gara delle2024 con la Polonia), ma in casa Juve serve un nome aggiuntivo da poter chiamare in caso di ...Le formazioni ufficiali di Slovacchia - Portogallo, scontro al vertice del gruppo J delle2024 . A Bratislava si affrontano infatti i lusitani, primi in classifica a punteggio pieno dopo quattro partite, e i padroni di casa che inseguono a due punti di distanza. Di ...

Qualificazioni Europei 2024, le partite di oggi 8 settembre Sky Sport

Si è concluso il primo tempo della sfida tra Georgia e Spagna a Tiblisi, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Una prima frazione senza storia, con le Furie Rosse che al rientro ...Skopje, 8 set. – (Adnkronos) – “Bisogna far riuscire a emozionare tutti gli italiani, siamo la squadra, il gruppo di tutti gli italiani. Oltre a far risultato dobbiamo far nascere questo amore. Detto ...