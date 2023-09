Qualificazioni Euro 2024 | goleada Spagna! LIVE | Slovacchia-Portogallo 0-1 | vola la Scozia Turchia sotto con l'Armenia

... alle ore 20:45 si disputa Kosovo - Svizzera , gara valida per la giornata 5 delle2024 . Non si tratta della prima sfida tra le due squadre, l'ultima volta giocata 29 marzo ...30 Quinta giornata diagli Europei 2024 . Sono sette le gare in programma oggi: si parte alle 18 con Georgia - Spagna. Gli iberici fanno visita alla squadra di Kvaratskhelia con la necessità di mettere punti ...ITALIA CHIESA - Domani sera a Skopje la nuova Italia targata Luciano Spalletti farà il suo esordio nelle2024 contro la Macedonia Del Nord . Il tecnico toscano deve subito fare i conti con alcuni forfait, in particolare con quello di Federico Chiesa . ITALIA, CHIESA LASCIA IL RITIRO ...

Qualificazioni Europei, Spagna esagerata: 7-1 alla Georgia, Morata show! Corriere dello Sport

"Secondo me è in vantaggio Raspadori perché conosce la richieste del suo allenatore, anche se Zaccagni richiama di più le caratteristiche di Chiesa". Così ...Nel gruppo C, domicilio dell'Italia di Spalletti, la nazionale di Southgate va a caccia della quinta vittoria consecutiva ...