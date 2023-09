Qual Europei U21 | l’Italia non inizia bene | solo un pari con la Lettonia

(Di venerdì 8 settembre 2023)con un pareggio il cammino delalleificazioni per gliUnder 21. Gli azzurrini non vanno oltre lo 0-0 contro la. Archiviata la delusione europea, la nuova Italia Under 21 di Nunziata è ritornata in campo in questo settembre con l’obiettivo diificarsi agli2025. L’inizio, però, non è stato dei migliori visto che Pirola e compagni non sono andati oltre il pareggio nella sfida contro laUnder 21con un pareggio – Notizie.com – © AnsaUna partita che ha visto una squadra in difficoltà soprattutto dal punto di vista fisico. Il cammino nonnel migliore dei modi visto che ora contro la Turchia non si può sbagliare. Il resoconto ...

Qual. Europei 2025, inizia male il cammino dell'Italia U21: è 0-0 con la Lettonia - Sportmediaset Sport Mediaset

La nuova Nazionale di Carmine Nunziata non riesce a sconfiggere i lettoni, che guidano il gruppo A con quattro punti in due partite. Troppi errori per ...