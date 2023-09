“Putin? Chiamatelo il padrino” | intervista a Carolina de Stefano

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 settembre 2023)de, docente di Storia e politica russa alla Luiss di Roma, nei giorni scorsi ha rivolto sui social un appello ai media italiani: «Basta, per favore, raccontare (leggi: inventarsi) cosa succede al Cremlino come fosse un romanzo di serie B». Secondo la professoressa, quando sui giornali del nostro Paese si parla di Russia spesso «si applicano presuntuosamente categorie e sentimenti nostri a una società e mentalità diverse». De, a cosa si riferisce?«Sui media italiani noto un continuo riferimento allo stato emotivo diche francamente non capisco su cosa si basi. Dopo il tentato ammutinamento di Prigozhin, ho letto titoli come “adesso trema” o “Il Cremlino ha paura”, Ecco, credo che attribuire al presidente russo sentimenti come la paura non ci aiuti dal punto di vista ...