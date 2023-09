Pulmino in transito in fiamme | paura in Irpinia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino, sono intervenuti nel territorio del comune di Mugnano del Cardinale, subito dopo l’ uscita del casello autostradale di Baiano, per un incendio che ha interessato unincon a bordo sei persone, le quali una volta che si sono accorti della fuoriuscita di fumo edal vano motore, hanno fatto appena in tempo a mettersi in salvo. Leche hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area, per i malcapitati solo tanto spavento ma nessuna conseguenza di rilievo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Baiano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

