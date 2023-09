Prodi difende Gentiloni | Non è colpa sua se ci allontaniamo dai parametri Ue | non fa l' avvocato prezzolato del governo

(Di venerdì 8 settembre 2023) L'ex premier sul deficit: "Stiamo esagerando e ora dobbiamo fare un salto alla Tamberi ai mondiali per farcela". Sposa le tesi di Draghi, ma si dice pessimista se guarda a cosa accade a Parigi, Berlino e Roma. Poi l'affondo: "L’Italia deve vergognarsi se non vota il salario minimo"

Prodi difende Gentiloni: "Non è colpa sua se ci allontaniamo dai ... L'HuffPost

Stiamo esagerando e non è che si possa dare la colpa al nostro commissario". Romano Prodi difende Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia, dall'accusa di lavorare contro l'Italia, che ha ricevuto ...