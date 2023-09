(Di venerdì 8 settembre 2023) Il ministro per lo Sport, Andrea, è in visita al Parco Verde diper untecnico alDelphinia che, come annunciato l'altra settimana dalla premier Giorgia Meloni, sarà ...

Il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, è in visita al Parco Verde di Caivano per untecnico al centro Delphinia che, come annunciato l'altra settimana dalla premier Giorgia Meloni, sarà ristrutturato e pronto entro la prossima settimana. "Siamo qui per accompagnare i ...Stando a quanto ricostruito, ilcontatto tra truffati e truffatore avveniva su 'ProntoPro', ... il 25enne effettuava un, riceveva un acconto e poi scompariva. 'Al fine di rassicurare -...Una nuova scoperta ad Albenga città d'arte, di storia e di cultura. Durante unall'Oratorio della frazione Salea dedicato ai Santi Giacomo e Filippo, condotto dalla ...e Spettacoli In...

Primo sopralluogo a Caivano con Abodi per il centro sportivo Agenzia ANSA

Primo sopralluogo nel parco Verde di Fabio Ciciliano, il neo commissario alla riqualificazione di Caivano nominato ieri dal Consiglio dei ministri. Insieme con il ministro dello Sport Andrea Abodi e ...Il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, è in visita al Parco Verde di Caivano per un sopralluogo tecnico al centro Delphinia che, come annunciato l'altra settimana dalla premier Giorgia Meloni, sarà r ...