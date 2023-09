Preghiera del mattino del 8 Settembre 2023 | “Liberaci dal disonore”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... lente, petali e petali di corolle, in sommessa...e nella ritrovata serenità c'è già la ... nell'innominabile emergenza sanitaria2021, hanno dato forma e sostanza al laboratorio sociale "...Il Presidente della Cei ha poi espresso ancora una volta dolore per la sofferenzapopolo ... Zuppi ha quindi assicurato al Sinodo della Chiesa greco - cattolica ladelle Chiese in Italia, ...Vi prego di unirvi a me nellae nell'azione al fiancopopolo armeno. Raymond Leo Cardinale Burke 29 agosto 2023 Festa della decapitazione di San Giovanni Battista Bergoglio il ...

Preghiera del Mattino GIOVEDI 07 SETTEMBRE 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

Rai 3 propone questa sera a partire dalle 22:00 Preghiera per Willy Monteiro, un documentario che ripercorre l'uccisione del giovane ...La Corte Suprema ha dato ragione a Joe Kennedy, che nel 2015 era stato allontanato dalla squadra di cui era viceallenatore perché a fine partita si inginocchiava in preghiera. Ma lui è tornato solo pe ...