Porro accusa i giornalisti | Meloni? Memoria corta Il video su Conte e Draghi è lampante

(Di venerdì 8 settembre 2023) Alcunihanno montato la polemica nei confronti di Giorgiaper l'atteggiamento tenuto nell'ultima conferenza stampa. Nel corso della puntata dell'8 settembre di Stasera Italia è il giornalista e conduttore Nicolaad introdurre la trasmissione, rinfrescando a tutti lasul passato e sul rapporto dei precedenti presidenti del Consiglio con le domande della stampa: “Dicono che lanon vuole rispondere alle domande su questa o quell'altra cosa. E' incredibile come abbiamo la, è incredibile. Tutti i presidenti a modo loro non hanno risposto a delle domande, anzi hanno risposto molto meno di quanto abbia fatto lasu una cosa sensibile. Non c'è bisogno di una ricerca di archivio pazzesco, non c'è ...

Non solo gay e immigrati L'alto ufficiale italiano, al centro di una bufera mediatica e politica, è sottoper quel che ha scritto su gay e immigrati, i due temi che paiono essere gli unici che ...... con persone di etnia africana, mediorientale, tajiki, pasthun rivela proprio che l'di ... Ma è solo questione di tempo, come dimostrano le parole del propagandista Nicola, che, nel ...Vengono individuati dalla pubblicacome 'atti palesi a sostegno della cospirazione' messaggi e tweet , di Trump e degli altri imputati, in cui si invitano le persone a guardare la tv, o a ...

“Nessun trattamento Vannacci”. Crosetto risponde a chi lo accusa di censura Nicola Porro

“Chiunque di noi ha il diritto di pubblicare un libro, anche un militare o un carabiniere. C’è un tema in più però che rende il carabiniere, il poliziotto o il magistrato diverso da me e da lei. Io e ...Considerando che Sangiuliano è divenuto ministro dopo aver fedelmente servito Salvini mentre era direttore del Tg2, non pare aver senso cio che scrive Porro.