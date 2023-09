Ponte di Boccaleone | giunto danneggiato | chiusa al traffico una corsia- Foto e video

(Di venerdì 8 settembre 2023) BERGAMO. I Vigili del Fuoco hanno deciso, intorno alle 10, di chiudere alunadi via delle Valli a causa del danneggiamento di uno dei bulloni dei giunti deldi. Il Comune ha deciso di sostituirli tutti, lavori notturni da mercoledì prossimo.

Ponte di Boccaleone, giunto danneggiato: chiusa al traffico una ... L'Eco di Bergamo

