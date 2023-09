Pontassieve | ospite di un B&B accoltella il titolare Denunciato dai carabinieri

(Di venerdì 8 settembre 2023)di un B&B diil. E' accaduto nella notte tra il 6 ed il 7 settembre 2023. Isono intervenuti per una lite verificatasi presso un B&B situato nel comune di, ed hannoin stato di libertà un uomo di 22 anni per lesioni

Un 22enne è stato denunciato per lesioni dai carabinieri con l'accusa di aver ferito il proprietario di un b&b a Pontassieve (Firenze) dove il giovane, di nazionalità ucraina, era ospite insieme a un gruppo di connazionali. Tutto sarebbe avvenuto a seguito di una "movimentata lite", come spiegato dall'Arma.

Pontassieve, ospite ucraino ferisce proprietario del b&b in cui abita La Repubblica Firenze.it

Il 22enne, in compagnia di altre persone, si era tuffato nella piscina della struttura in piena notte svegliando gli altri ospiti e il vicinato. Il titolare, intervenuto, è stato aggredito Pontassieve ...Ospite di un B&B di Pontassieve accoltella il titolare. E’ accaduto nella notte tra il 6 ed il 7 settembre 2023. I carabinieri sono intervenuti per una lite verificatasi presso un ...