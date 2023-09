Pomeriggio Cinque | “Myrta Merlino lancia caffè e asciugamani” L’indiscrezione sulla lite dietro le quinte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Clima tesoledi? Secondo alcune indiscrezioni sì. In particolare Il giornale d’Italia parla di lanci di. Ecco che cosa scrive il giornalista Ivan Rota: “La redazione sembrerebbe voler far intervenire i sindacati:, dopo il licenziamento del regista, avrebbe tirato un caffé addosso a un autore. Non solo, voci non confermate parlano di un asciugamanoto contro una parrucchiera“. Dopo la prima puntata, infatti, il regista Ermanno Corbella, fedelissimo di, è stato sostituito perché non sarebbe piaciuto ai vertici Mediaset. L’esordio della conduttrice al timone del programma di Canale 5 è stato positivo dal punto di vista degli ascolti, e ora ...