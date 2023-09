..."ruolo di mediazione per il Papa, è filorusso, non credibile". Kiev esclude quindi la possibilità di una mediazione vaticana per risolvere il conflitto militare in territorio ucraino....Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senzatipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è ...Mykhailo...Questi numeri e la spregiudicatezza con cui il consigliere presidenziale Mykhailoannuncia ... In questo contestoobbiettivo affidato ai droni può sfuggire ai centri di comando Nato ...

Podolyak, nessun ruolo mediazione per il Papa, è filorusso - Ultima ... Agenzia ANSA

Mykhailo Podolyak, capo consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una lunga e polemica conversazione con Oksana Kharkovska sul Canale 24 dell'Ucraina - rilanciata dal sito di ...Ucraina e Elon Musk ai ferri corti. Una biografia in uscita rivela che nel 2022 il celebre miliardario avrebbe volontariamente spento Starlink sulla Crimea, compromettendo un attacco di droni navali u ...