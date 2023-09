Pistoni opposti - Una speranza per il motore termico?

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 8 settembre 2023) Immaginiamoci un: un certo numero di cilindri, ognuno con all'interno un pistone che si muove su e giù avvicinandosi e allontanandosi dalla testata. Ora, proviamo a pensare di togliere la testata e, al suo posto, montare un altro blocco, invertito rispetto al primo, in modo che isi ritrovino a due a due appaiati, avvicinandosi e allontanandosi all'interno di uno stesso cilindro. Avremmo ottenuto così un, che per quanto possa sembrare frutto di qualche mente un po' troppo fantasiosa, non solo esiste, ma è anche più interessante di quanto si possa pensare. A dirla tutta i motori anon sono una novità: ne furono progettati e costruiti diversi esempi già nell'Ottocento e per tutto il secolo ...