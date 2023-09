Pistocchi | «Eriksen | giusto non possa giocare solo in Italia?»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 settembre 2023) Christianha dovuto lasciare l’Inter perché impossibilitato nelincon il defibrillatore sottocutaneo. Mauriziofa una critica dopo un assist del calciatore con la Danimarca. DOMANDA – Christianha fatto ieri sera un assist incredibile di tacco con la Danimarca. Mauriziotorna sul caso di qualche anno fa per l’Inter: «Con grande gioia vedoe deliziare il pubblico e mi faccio una domanda: è corretto che un calciatore che ha avuto il suo problema, e al quale è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo,in Premier League e in nazionale ma non in? Non sarebbe logico uniformare a livello Uefa i ...