Pieraccioni multato dal velocar a Firenze | “Non la meritavo Andavo a 58” Video

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ha sfogato la sua rabbia sui social, attraverso un, Leonardodalperchè andava a 58 all'ora, col limite a 50. "Non me latroppo:a 58, me l’hanno fatta per aver sforato di 3 km. Ma poco importa, ho sbagliato e la pagherò"