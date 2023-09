Pichetto Fratin a San Marco | le associazioni | “Una visita che ha lo scopo di aumentare i parchi eolici”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delleItalia Nostra Mat e WWF Sannio. Da una comunicazione inviata dall’on Francesco Maria Rubano ai sindaci della Provincia di Benevento, apprendiamo che il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, on. Gilberto, il giorno 11 settembre, sarà ospite della Italia Vento Power Corporation, a Sandei Cavoti, per avviare un confronto costante con il Governo su tematiche energetiche ed ambientali riguardanti il nostro territorio. La dichiarata sinergia con il Presidente di Confindustria di Benevento avv. Oreste Vigorito, e la sede dell’evento, non lasciano adito a dubbi: l’obiettivo è quello di una ulteriore proliferazione di impiantinella provincia di Benevento e nelle aree ...