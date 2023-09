Pessime notizie per Kvaratskhelia | è successo con la Nazionale

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 8 settembre 2023) Brutto k.o per la Georgia di, una sconfitta pesante che probabilmente estrometterà la selezione dall’europeo. Serata da dimenticare per la stella del Napoli Kvicha, il georgiano questa sera insieme alla propriaha impattato in una roboante sconfitta per 1-7. Un duro k.o, che allontana nettamente la selezione del campione d’Italia dall’europeo del 2024. Serata da dimenticarein campo per tutti i complicati 90 minuti, non ha potuto nulla contro la selezione spagnola, nettamente superiore alla modesta Georgia., serata difficile per lui – LaPresse – spazionapoli.itNei giorni scorsi erano circolate voci su un possibile forfait dell’ala sinistra, che prontamente aveva allontanato tali illusioni confermando il pieno recupero fisico mandando un ...