Perde il controllo dell’auto e investe sei persone alla fermata del bus | un morto a Melbourne – Video

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ha perso ildella propria auto, finendo per investire seiche in Bourke Street stavano aspettando l’autobus. È successo nella sera di venerdì 8 settembre a. Una persona è morta, cinque sono rimaste ferite e l’uomoguida della macchina è stato arrestato dalle forze dell’ordine. Da quanto si è appreso, era sotto effetto di sostanze stupefacenti. Nel, i passanti soccorrono le vittime prima dell’arrivo del personale sanitario. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cinque feriti e una vittima dopo che un’auto ha falciato un gruppo di pedoni in Bourke Street a Melbourne. Il conducente ha perso il controllo del mezzo e ha travolto una fermata del tram, investendo ...Finisce con l'auto nel supermercato Dodecà del corso Italia di Sorrento. Il rocambolesco incidente si è verificato intorno alle 9 di questa mattina nel centro cittadino.