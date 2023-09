Perché per i minori sarà più facile andare in carcere

(Di venerdì 8 settembre 2023) Con il decreto contro la delinquenza giovanile approvato giovedì sera in consiglio dei ministripiùper un minorenne finire in. Il provvedimento, si legge sul sito di Palazzo Chigi, abbassa infatti da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta "per procedere con il fermo...

...il marchio italiano ha scelto non a caso questa parte di Liguria e in particolare Tigu Beach...dei gioielli di quest ' area del Mediterraneo che il programma di attività pensate dal brand...... è più probabile che la mamma si alziriesce a tranquillizzarlo più velocemente. Tutti ... di cattivo umore e non riuscite a farcela, dovete trovare un mododormire di più, o almeno......in vigore i vecchi parametri e se non si riesce proporrò di prorogare le attuali regole... sostenendo che le forze che sostengono il governo attacchino il provvedimentonascondere la ...