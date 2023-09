Perché l' Inter è più forte | Costacurta tradisce il Milan | colpo al cuore rossonero

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Chi è piùtra? Oggi l'è piùi risultati dei quattro derby del 2023 sono lì a dimostrarlo ela squadra di Inzaghi è più avanti nell'intesa fra i giocatori. È vero che hanno cambiato molto entrambe, ma i titolari dell'sono al momento quasi gli stessi che pochi mesi fa si sono giocati la finale di Champions”. Sono le parole di Billyin vista del Derby dio, che è in programma sabato prossimo alle 18 a San Siro. L'ex difensoreha parlato in un'vista a Tuttosport, rilasciando il suo pronostico: "Non è detto che l'sia ancora davanti fra nove mesiil ...

Javier Zanetti, vice presidente dell', ha parlato a Marca dell'inizio di stagione dei nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni Javier Zanetti, vice presidente dell', ha parlato a Marca dell'inizio di stagione dei nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE - "Siamo contenti perchè se ne sono andati giocatori importanti, che dobbiamo ringraziare per ciò ...A Skopje gli azzurri sono attesi pero' da un terreno in pessime condizioni, cosi' come ha anche rimarcato Goran Pandev, ex punta macedone di Lazio e. Immobile ne e' cosciente, cosi' come tutti ...2023/24 - 'Siamo contenti del mercatosono partiti giocatori importanti, che dobbiamo ringraziare per quello che hanno fatto difendendo la maglia dell', e sono arrivati nuovi ...