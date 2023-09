Perché Francesca Michielin annulla il tour? “Dolori addominali insostenibili” | come sta dopo l’intervento

... in uno stralcio dove afferma che 'ci sono problemi ben più gravi del mio',afferma che ... 'Quindi sono qui per scusarmi con voi, con tutta me stessa,mi trovo costretta ad annullare ......proprio oggi Antonio Montinaro, marito di Tina, avrebbe compiuto 61 anni se non fosse stato ucciso nella strage di Capaci insieme al giudice Giovanni Falcone, la moglieMorvillo e ...Nel lungo racconto di quanto successoMichielin comincia così: 'Nell'ultimo anno ho capito che non possiamo avere il controllo ... 'Vi scrivo questo proprioun anno fa ho scoperto di ...

Francesca Michielin, salta il concerto di Milano: “Dolori insostenibili ... IL GIORNO