Perché Draghi è tornato a bacchettare la politica Ue

(Di venerdì 8 settembre 2023) La lezione dimenticata del "whatever it takes" e il richiamo a Bruxelles contro l'ossessione del patto di stabilità

... infatti, viene confermato da tutti gli esecutivi successivi: dal Conte II a, a Meloni. Ma ... Un'anomalia rispetto alla prassi consolidata,la presenza del Ragioniere è fondamentale per ...... rispondendo ad una interrogazione parlamentare a giugno, che il governo attuale non ha alcuna responsabilità in questi taglisono stati decisi dal precedente governoe imposti dalla ...... per la prima volta nel 2023, i 90 dollari al barile è infattiRyadh e Mosca hanno fatto ...di questi giorni invitava il governo ad abbassare le accise ( come accaduto durante il governo) ...