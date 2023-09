Perché conviene aggiornare ad iOS 16 6 1 subito il proprio iPhone

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 settembre 2023) Per quanto gli occhi siano tutti puntati su iOS 17, un nuovo aggiornamento iOS 16.6.1 è stato reso disponibile suglicompatibili nelle ultime ore. La distribuzione non dovrebbe tuttavia passare sotto gamba. Questol’update include la correzione di due principali vulnerabilità di sicurezza. Queste ultime (secondo quanto dichiarato da Apple) potrebbero essere state sfruttate anche attivamente ed è per questo che non bisognerebbe tergiversare sull’attualizzazione software. La prima falla corretta da iOS 16.6.1 ha a che fare con Image I/O, ossia il framework di Apple che è fondamentale per il corretto funzionamento delle app e dunque per consentirgli di leggere e scrivere la maggior parte dei formati di file immagine e accedere ai rispettivi metadati. In pratica gli sviluppatori si sono accorti che alcuni hacker (grazie alla minaccia) ...