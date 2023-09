Per Piantedosi | l’obiettivo è «arrivare a una civiltà in cui le donne siano libere di uscire in minigonna»

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 settembre 2023) I casi di femminicidi e di abusi sessuali, nelle ultime settimane, hanno riportato al centro del dibattito politico il tema della violenza sulle. Da Palermo, il ministro dell’Interno Matteoè intervenuto nel merito. E ha dichiarato: «è quello dia unache faccia sì che lenon debbano avere paura di. Lesono, come gli uomini, dicome vogliono, ine di non incorrere in situazioni che poi determinano cose spiacevoli». Il titolare del Viminale, nel capoluogo siciliano per la cerimonia di consegna di un bene confiscato, ha aggiunto: «Contro i femminicidi si può fare molto, soprattutto dal punto di vista culturale: è ...