Pene più pesanti | procedura più rapida e nuovi reati | le norme del Codice Rosso entreranno in vigore e la speranza è che in qualche modo siano in grado di fermare questa strage | questa scia di sangue

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ancora donne ammazzate, proprio nel giorno in cui c’è l’ok definitivo della Camera alle nuovedel, il provvedimento che trapiù, procedure più rapide e, si spera possa cambiare qualcosa inItalia che nel 2023 è il terzo Paese in Europa per il numero assoluto di donne uccise da partner, ex o altri familiari. Un altro femminicidio: ...

... per 86% responsabilità famiglia, 42%:severe Secondo la rilevazione Quorum/YouTrend per Sky ... Educare i ragazzi (maschi) è nettamente la rispostascelta come soluzione alla violenza (83%) Il ...Cosa pensa dell'aumento delleper i minorenni C'è un fatto di cronaca e loro propongono un ... Meno slogan,progetti educativi per favore. Ora è partita una "corsa" all'Arabia Saudita. Ritiene ...Subito sotto troviamo l'intervista a Bernini ('Bernini:risorse per borse e dottorati'). A ... Nel fondo spazio al nuovo decreto contro le baby gang (Gli spacciatori di'). 'Meloni torna in ...