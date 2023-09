Pellezzano | domani l’inaugurazione della sesta panchina azzurra

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ancheavrà la sua. Ad inaugurarla, il prossimo 9 settembre alle ore 19.00 in piazza Don Gerardo Fiore alla frazione Capezzano, sarà l’Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren. Al taglio del nastro ci saranno il Sindaco Francesco Morra e il consigliere comunale Marco Rago, che hanno accolto con grande piacere l’invito all’installazione sul territorio didel simbololotta a questa patologia rara, autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile che colpisce in grande maggioranza le donne. “Siamo lieti – ha detto il Sindaco Morra – di inaugurare sul nostro territorio laper sensibilizzare l’opinione pubblica circa la conoscenzasindrome di Sjögren che causa ...

Musica per la pace, il Verdi in trasferta a San Benedetto. E a Nocera si aspetta l'alba ilmattino.it

Settembre regala appuntamenti musicali in giro per la provincia in un excursus tra musica classica, jazz, pop e tradizioni che accompagnerà gli ascoltatori anche alla scoperta di borghi ...