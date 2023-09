Pellet a prezzo stracciato | l’offerta che ti tiene caldo per tutto l’inverno | Ora o mai più

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un’offerta di quelle che non si possono proprio rifiutare:. Così molte famiglie potranno stare alin inverno. Ilè il biocombustibile che gli italiani amano di più, e ilè sceso parecchio rispetto allo scorso anno. Secondo i dati di Aiel, chi si è rifornito in estate ha risparmiato il 40% rispetto al 2022, quando i prezzi erano davvero elevati. Una buona notizia, visto che ilè ancora il combustibile preferito dalle famiglie italiane.-ilovetrading.itGrazie alle agevolazioni del governo di centrodestra, come la riduzione dell’Iva, i prezzi sono finalmente scesi. Nel 2022, ilha raggiunto i 15 euro a sacchetto, ...

La domanda principale è: quale sarà la tendenza dei prezzi del pellet per il prossimo inverno Ecco la risposta. Per la maggior parte degli italiani le ferie sono solo un ricordo e già la mente va ...La richiesta di pellet è sempre più massiccia negli ultimi anni, ma in tanti cercano la giusta strategia per sfuggire agli evidenti rincari, approfittando dei prezzi più bassi nella fase che precede ...