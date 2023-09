Pecci | Mazzetti lancia l' idea privatizzazione ' Fallimento politico La gestione va rivista'

(Di venerdì 8 settembre 2023) La deputata di FI: 'Chiesto chiarimenti al ministero. Perché non è stata affidata la guida a un pratese con a cuore la città e i suoi simboli?'

La deputata di FI: 'Chiesto chiarimenti al ministero. Perché non è stata affidata la guida a un pratese con a cuore la città e i suoi simboli'poi incalza: 'Tutta la gestione del, il più importante museo cittadino e a valenza europea, in una struttura avveniristica e unica, il museo che dovrebbe custodire la nostra identità e ...La deputata di FI: 'Chiesto chiarimenti al ministero. Perché non è stata affidata la guida a un pratese con a cuore la città e i suoi simboli'

Pecci, Mazzetti lancia l'idea privatizzazione. "Fallimento politico. La ... LA NAZIONE

La deputata di FI: "Chiesto chiarimenti al ministero. Perché non è stata affidata la guida a un pratese con a cuore la città e i suoi simboli" ...