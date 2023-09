(Di venerdì 8 settembre 2023) Eraldo, ex giocatore del Torino, ha parlato a Tuttosport dellad’amore fatta danel restare in granata Eraldo, ex giocatore del Torino, ha parlato a Tuttosport dellad’amore fatta danel restare in granata. Le sue dichiarazioni: «Da un fatto negativo quale era la vendita distabilita dne è nato uno positivo. Un fiore. Assolutamente. E non un caso isolato, magari cancellato già la prossima estate con una cessione… reale.è stato un grande: è uno dei pochi giovani italiani già diventato una colonna, è cresciuto nel vivaio granata fin da bambino, da tempo è protagonista in prima squadra, capitano designato per il domani. Aver cercato di ...

Eraldo, ex giocatore del Torino, ha parlato a Tuttosport della scelta d'amore fatta danel restare in granata Eraldo, ex giocatore del Torino, ha parlato a Tuttosport della scelta d'amore fatta danel restare in granata. Le sue dichiarazioni: "Da un fatto ...Eraldo, ex giocatore del Torino, ha parlato a Tuttosport della scelta d'amore fatta danel restare in granata Eraldo, ex giocatore del Torino, ha parlato a Tuttosport della scelta d'amore fatta danel restare in granata. Le sue dichiarazioni: "Da un fatto ...

Pecci: «Buongiorno Ora società e Juric diano un senso alla scelta» Calcio News 24

L’attaccante colombiano è stato il pezzo forte della campagna acquisti granata, è arrivato dall’Atalanta “In fase calante negli ultimi anni, ma sa far gol. Nel Toro, di nuovo protagonista a differenza ...Scelta di cuore di Alessandro Buongiorno, che scelto di rimanere al Torino: adesso il centrale necessita di una rosa di livello ...