Pd | terremoto in Liguria | 30 passano con Calenda | Guerini ' non ignorare disagio' **

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma, 8 set. (Adnkronos) - Un vero e proprio. Circa una trentina di esponenti dem liguri, hanno lasciato il Pd per entrare in Azione. Tra cui il consigliere regionale Pippo Rossetti e la consigliera comunale Cristina Lodi. Due nomi di peso, anche in termini di voti: Lodi, per dire, è stata la consigliera più votata, alle ultime amministrative nel comune di Genova. La motivazioni in una lettera al gruppo dirigente ligure: con Elly Schlein, scrivono, c'è "una netta svolta a sinistra, in cui viene sostanzialmente negato il processo del riformismo messo in campo negli ultimi dieci anni" per questo "non ci sentiamo più a casa nostra". E la nuova di 'casa' sarà quella di Azione. "E' il momento di agire con coraggio e aderire al progetto riformista di Azione con Carlo. Partito che fonda le proprie radici nella Costituzione, che non media ...