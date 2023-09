Pd | Renzi | ' chi lo ha votato non voterà più partito che rinnega sue leggi come Jobs Act'

...spese militari e quindi l'adesione alla battaglia della Cgil contro il Jobs Act del governo. ... Ma forse è il caso di interrogarci tutti , a partire daha le più alte responsabilità nel ...Ma forse è il caso di interrogarci tutti, a partire daha le più alte responsabilità nel ...di Azione sui social distinguendo la vocazione del suo partito dall'operazione centrista di MatteoSe si votasse domani e se le opposizioni - eccezion fatta per Matteo- si dovessero ... quando esce Tutte le date della manovra finanziaria Sondaggi politici:vince tra Meloni e Schlein ...

Renzi a Terrasini: "Mi davano tutti per morto, Lagalla Sta facendo meglio di chi c'era prima" PalermoToday

(Adnkronos) – “Il Pd insegue Landini e Conte che vogliono abolire il Jobs Act ma il Jobs Act è una legge del Pd. Uno che ha votato Pd non voterà mai un partito che rinnega le proprie leggi”. Così ...Trenta esponenti del Pd in Liguria sono passati ad Azione di Calenda che esulta per i nuovi acquisti e manda una stoccata all'avversario Matteo Renzi ...