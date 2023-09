PD Liguria | 31 dirigenti Dem locali scappano dalla rossa Schlein e abbracciano Calenda | Con lei partito radicale

'Anche in, negli ultimi tre anni, a esclusione del comune di Savona, il partito ha ... 'Insieme ad altrigenovesi del Pd abbiamo aderito " con entusiasmo e coraggio - ad 'Azione' di ...Anche in, negli ultimi tre anni, a esclusione del Comune di Savona, il partito ha ... Insieme ad altrigenovesi del Pd abbiamo aderito, con entusiasmo e coraggio, ad 'Azione' di Carlo ...'Anche in, negli ultimi tre anni, a esclusione del comune di Savona, il partito ha ... 'Insieme ad altrigenovesi del Pd abbiamo aderito " con entusiasmo e coraggio - ad 'Azione' di ...

Pd, in Liguria trentuno dirigenti lasciano per aderire ad Azione: ci sono anche Pippo Rossetti e Cristina Lod… Il Secolo XIX

La motivazioni in una lettera al gruppo dirigente ligure: con Elly Schlein, scrivono, c'è "una netta svolta a sinistra, in cui viene sostanzialmente negato il processo del riformismo messo in campo ...Un vero e proprio terremoto. Circa una trentina di esponenti liguri hanno lasciato il Pd per entrare in Azione. Tra cui il consigliere regionale Pippo Rossetti e la consigliera comunale Cristina Lodi.