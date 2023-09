(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma, 8 set. (Adnkronos) - “Sono molto dispiaciuto dell'uscita di Pippo Rossetti e Cristina Lodi dal Partito Democratico. Rispetto la loro scelta anche se non la. Ma forse è il caso di interrogarci tutti, a partire da chi ha le più alte responsabilità nel partito, di fronte a queste e altre. Al netto delle motivazioni personali, c'è unche sarebbe sbagliato. Ne va dell'identità e del progetto del Pd, comunità plurale e inclusiva cui tutti teniamo”. Così Lorenzo, deputato Pd, commentando la notizia sul consigliere regionale ligure Rossetti e sulla consigliera comunale Lodi che oggi hanno lasciato il Pd per aderire ad Azione.

**Pd: Guerini, 'non condivido uscite ma non ignorare disagio'** La Gazzetta del Mezzogiorno

