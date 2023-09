Pattinaggio artistico | Kagiyama si impone nello short del Lombardia Trophy 2023

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un ritorno in grande stile per Yuma. Il Vice Campione Olimpico, tornato sul ghiaccio dopo un lungo periodo di stop, si è piazzato in testa alla classifica provvisoria dopo lodel, competizione internazionale diinserita nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series-2024. Il nipponico sul ghiaccio dell’IceLab di Bergamo si è reso artefice di un ottimo segmento corto, contrassegnato dalla presenza in balaustra di Carolina Kostner, neo allenatrice entrata da poche settimane nel suo staff tecnico.nella sua prova ha realizzato gli elementi di maggior valore, atterrando il quadruplo salchow e ruotando senza patemi il triplo axel. Paradossalmente l’unico intoppo ...