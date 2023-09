Pattinaggio artistico | Junior Grand Prix Istanbul 2023 | Paolino-Tuba terzi dopo la rhythm dance! Vittoria per Nakai

(Di venerdì 8 settembre 2023) Arrivano splendide notizie da, città della Turchia che sta ospitando in questo fine settimana la terza tappa del circuito ISUdidi figura. Nel segmento più corto della danza sul ghiaccio, ladance, Giuliae Andreahanno infatti ottenuto un’ottima terza posizione, avvicinandosi alla soglia dei 60 punti. Gli azzurri nello specifico si sono ben comportati nei pattern di danza obbligatoria, nei twizzles (livello 3) oltre che nel sollevamento rotazionale, chiamato di livello 4 ma redarguito con una detrazione in quanto durato più del dovuto, sbriciolando il loro primato personale con 56.67 (32.30, 25.37). Al comando si sono invece piazzati gli statunitensi Yahli Pedersen-Jeffrey Chen, leader con ...

Il programma del weekend del Lombardia Trophy: Sabato 9 settembre Ore 12.40: rhythm dance Ore 15.15: corto coppie diOre 17.20: libero donne Domenica 10 settembre Ore 13.30: libero coppie ...Per chi volesse avvicinarsi ala rotelle, la sezione di Biella della ASD Rollerblot è a disposizione per far eseguire delle prove gratuite nella palestra di Vigliano Biellese. ...L'atleta del Pattino Club La Spezia ha avuto la meglio delle avversarie negli Europei di Ponte di ...

Un ritorno in grande stile per Yuma Kagiyama. Il Vice Campione Olimpico, tornato sul ghiaccio dopo un lungo periodo di stop, si è piazzato in testa alla classifica provvisoria dopo lo short del Lombar ...