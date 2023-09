(Di venerdì 8 settembre 2023) Bergamo. Entra nel vivoBY– Incontrarsi è una passeggiata, uno dei progetti speciali che i Comuni di Bergamo e Brescia hanno deciso di promuovere in occasione di Capitale Italiana della Cultura 2023. Ilsi avvale della collaborazione e del sostegno dell’Ufficio del Parlamento Europeo di Milano e del sostegno del Comitato Bergamo Brescia 2023; è prodotto da Hg80 Impresa Sociale con la collaborazione di Slow Ride Italy, associazione che ha ideato e coordina La Via, il cammino che collega Brescia a Bergamo. L’iniziativa è pensata per promuovere presso i giovani questo cammino, un percorso di 130 chilometri che collega Bergamo e Brescia, destinato a rimanere una infrastruttura ed eredità verde tra i territori. ...

Partiti i ragazzi del progetto Step By Step: un week end lungo la Via delle Sorelle BergamoNews.it

