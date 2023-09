Pari al debutto in Lettonia per l' Under 21 di Nunziata

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) JURMALA () (ITALPRESS) – La nuova Italia21 di Carmineapre il suo cammino di qualificazione agli Europei del 2025 con un pareggio per 0-0 sul campo della. A Jurmala il nuovo ct propone un mix tra i ‘veteranì e i promossi dalle selezioni minori, ma all'esordio nel gruppo A si presenta una squadra ancora in costruzione e con pochi spunti individuali. L'assenza di Baldanzi (non al meglio) si fa sentire e Miretti – schierato alle spalle di Nasti e Oristanio nel 4-3-1-2 – non riesce ad incidere. Le occasioni comunque non mancano. Per la prima chance degli azzurrini bisogna aspettare il 12'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Casadei sbuca in area piccola ma col ginocchio non riesce a inquadrare lo specchio. Al 28? altra occasione. Miretti imbuca per Oristanio che a tu per tu col portiere ...