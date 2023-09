Parete | scoperta vasta piantagione di marijuana

(Di venerdì 8 settembre 2023). Questa mattina la pattuglia nel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aversa, in transito durante un servizio di controllo del territorio in località Tre Ponti, agro del comune di, in provincia di Caserta, ha notato tra la folta vegetazione che circondava un terreno di proprietà demaniale, poco lontano dalla sede stradale, la presenza di numerose piante, alte fino a 2 metri, che hanno insospettito i militari. Appena si sono avvicinati hanno subito scoperto che si trattava di piante diin piena infiorescenza e che la coltivazione, che interessava una lingua di terreno con un’estensione di circa 200 metri, posta a margine di un canale di irrigazione, era costituta da 72 piante. Per l’estirpazione degli arbusti sono intervenuti i militari del Gruppo Carabinieri di Aversa che con non poca ...

Questa mattina la pattuglia nel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aversa, in transito durante un servizio di controllo del ...Lo stupefacente sequestrato, qualora posto in vendita sul mercato illecito, avrebbe prodotto per gli spacciatori guadagni superiori ai 500.000,00 euro ...