Parcheggi e trasporti abusivi per Capodichino | scattati i sequestri

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue areeo abusive di auto e di trasporto, da e per l’aeroporto di, sono state sequestrate dalla polizia locale di Casavatore. Le aree si trovano al confine con Secondigliano, in prossimità del Rione Berlingieri. Dai primi accertamenti e verifica delle autorizzazioni è stata riscontrata la presenza di due costruzioni abusive e bandiere pubblicitarie installate prive dei titoli autorizzativi. I manufatti muniti di utenze sono stati posti sotto sequestro di Polizia Giudiziaria ed è stata elevata una sanzione di 450 euro. Sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare la regolarità della Scia presentata e della documentazione amministrativa prodotta. Il titolate è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Beppe Sala punta sul green e suiecosostenibili. Ma le bici fanno ancora fatica a districarsi tra strade strette, camion e ... istituzione dell'Area B,che scompaiono nottetempo, ...... premiato dall'87% del campione come il sistema deiche viene ritenuto accettabile. '... solo il 6% si ritiene soddisfatto deiin città e per tre turisti su quattro la viabilità è ...Dopo un primo lancio dell'iniziativa a giugno, l'Azienda, lo scorso 1° settembre, aveva ...le domande per MoveMe Gli incentivi si riferiscono sia all 'uso dei mezzi pubblici sia ai...

MoveME: ancora grande successo e sold out con 20mila richieste in ... Comune di Messina

In ogni caso, come detto, sono numerose le osservazioni che i diversi attori chiamati in causa, da Atac al Dipartimento Mobilità, hanno sollevato in merito a viabilità, trasporto pubblico e parcheggi.Il collegamento tra la citta` di Trento ed il Monte Bondone e` un argomento che e` stato affrontato piu` volte nel corso degli anni, alla ricerca della soluzione ideale che permettesse un collegamento ...